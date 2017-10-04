ستّ فوائد مذهلة و"مثبّتة علمياً" للشوكولاتة الداكنة على صحّة الإنسان!

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تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مغذياتٍ كثيرة تُؤثّر بشكلٍ إيجابي على صحّة الإنسان. ويُحضّر هذا النوع من الشوكولاتة من بذور شجرة الكاكاو وهي واحدة من أفضل المصادر على كوكب الأرض للحصول على مضادات الأكسدة. وأظهرت الدرسات أنّ الشوكولاتة الداكنة قد تُحسّن صحّة الإنسان وتُخفّض خطر إصابته بأمراض القلب.إليكم أهمّ الفوائد الصحيّة للشوكولاتة الداكنة:بشرط أن تشتري ألواح الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عاليةٍ من الكاكاو. فهذه الألواح تحتوي على كميّة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان وغنية في الوقت نفسه بالمعادن. فكلّ 100 غرام من الشوكولاتة الداكنة (نسبة الكاكاو 70-85 بالمئة) يحتوي على:- 11 غراماً من الألياف- 67 بالمئة من من الكمية الغذائية الموصى بها من الحديد- 58 بالمئة من الكمية الموصى بها من الماغنيسيوم- 89 بالمئة من الكمية الموصى بها من النحاس- 98 بالمئة من الكمية الموصى بها من المنغيز- بالإضافة إلى كمية كبيرة من البوتاسيوم، الفوسفور، الزنك والسيلينيوم.طبعاً، لا يُوصي الأطباء بتناول 100 غرام يومياً من الشوكولاتة الداكنة، إذ إنّ هذه الكمية تحمل معها 600 سعرة حرارية وكمية لا بأس بها من السكر.قدرة امتصاص الاكسجين الراديكالي مقياس لحركة مضادات الأكسدة في الأطعمة، وحبوب الكاكاو النيئة تحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة. فهي غنيّة بالمركبات العضوية والتي تعمل كمضادات للأكسدة مثل الليفينول، الفلافانولس والكيتشينز. وأظهرت دراسة أنّ الكاكاو والشوكولاتة الداكنة يحتويان على كمية أكبر من مضادات الأكسدة مقارنة مع الفواكهة.إنّ مادة الفلافانول فيها تُحفّز بطانة الشرايين لإنتاج أكسيد النيتريك من دون غاز. ومن فوائد أكسيد النيتريك أنّه يُرسل إشارات إلى الشرايين كي تستريح ما يُؤدي إلى خفض نسبة مقاومة تدفّق الدمّ وبالتالي خفض ضغط الدم.استهلاك الشوكولاتة الداكنة قد يحمي القلب من مجموعة من المخاطر، إذ إنّ الكاكاو يُخفّض نسبة تأكسد الكولسترول السيء بفضل احتوائه على كميّة كبيرة من مضادات الأكسدة القويّة والتي تدخل مجرى الدم لحماية البروتينات الدهنيّة من ضرر الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، بإمكان الشوكولاتة الداكنة أن تُخفّض نسبة مقاومة الأنسولين، أحد العوامل التي تُؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب أو السكري.وذلك بفضل المركبات النشطة بيولوجيا. فمركبات الفلافونول قد تحمي من الضرر الناجم عن الشمس، تُحسّن مجرى الدمّ إلى البشرة وتزيد كثافة الجلد والترطيب.أظهرت دراسة سابقة أنّ استهلاك الكاكاو الغني بمركبات الفلافونول لمدّة خمسة أيام أدّى إلى تحسّن تدفّق الدمّ إلى الدماغ. فالكاكاو يُحسّن الوظيفة المعرفية لدى الأشخاص المتقدمين في السنّ والذين يُعانون من ضعفٍ عقلي. كما يُحسّن الكاكاو الفصاحة في اللفظ وذلك بفضل احتوائه على موادٍ منشّطة مثل الكافيين و الثيوبرومين.