الأصدقاء سرّ العمر الطويل!

الإعلان

تشكل الصداقات جزءًا أساسياً من حياة الإنسان، إذ إنها تُؤثّر عليه بشكلٍ كبيرٍ ليس فقط اجتماعياً بل علمياً أيضاً.فقد تم توثيق هذا الترابط بين الصداقات والصحة الجيدة بفضل دراسات عدّة أظهرت أن الصداقات الجيدة يمكن أن تجعلنا أكثر سعادة، وتحسن عاداتنا في الأكل واللياقة البدنية، وفي انخفاض مستويات التوتر لدينا.وقد تبين أن قلة الأصدقاء تؤدي إلى الشعور بالوحدة وبالتالي تقصير العمر، في حين أن التفاعل الاجتماعي يزيد أمد الحياة.انما حذر الخبراء من أهمية استثمار الوقت في أنواع الصداقات المناسبة، فبقدر ما تساهم الصداقات الجيدة في تعزيز الصحة كذلك تضرنا العلاقات السيئة وقد ينتج عنها الإكتئاب والأخطار الصحية، ما يؤدي الى الإنخراط في عادات الحياة الضارة مثل التدخين وتناول الطعام المضرّ.