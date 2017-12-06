هل فعلاً يُؤدي الخروج بالشعر المبلل إلى الإصابة بالزكام في الشتاء؟

الإعلان

لطالما حذر الخبراء من تجفيف الشعر بالأدوات الحرارية كما ينصحون دائماً بتركه يجف طبيعياً.ووفق الدكتور جانيت بريستوسكي فإنه من الممكن الخروج بشعر مبلل ولكن حسب الأحوال الجوية.وقد قال الدكتور إنه من الممكن القيام بذلك خلال فصل الصيف مشيراً إلى أن النتيجة قد تكون في أبشع الحالات تكتل الخصلات وفي بعض الأحيان حروق في فروة الرأس بسبب أشعة الشمس.أما في فصل الشتاء فالشعر المبلل غير محبب أبداً ويسبب ذلك تجمد الخصلات وتكسرها فيفضل عندها تجفيف الشعر بالأدوات الحرارية.أما من الناحية الصحية فإن الأطباء يؤكدون أن الخروج بالشعر المبلل لا يؤدي إلى الإصابة بالانفلوانزا أو الزكام لأن هذه الأمراض تنتج فقط عن الفيروسات.