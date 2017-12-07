كيف تساعد المشروبات الكحولية على التخلص من التهاب الحلق؟

الإعلان

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى وصفات طبيعية ومنزلية لمعالجة الزكام والتهاب الحلق خصوصًا في فصل الشتاء ومن أبرزها العسل والزنجبيل والحامض.وقد كشف الخبراء أن المشروبات الكحولية تُؤدي دورًا هامًا أيضًا في التخلص من التهاب الحلق، فكيف تعمل؟قال الخبراء إن بإمكان الكحول في المشروبات تطهير الحلق كما تقضي على الباكتيريا والفيروسات المسببة للالتهابات في هذه المنطقة.كذلك، تعمل الكحول كمخدّر للمنطقة لذا تساعد على التخلص من حكة الحلق ومن السعال المزعج والمستمر، وهي تمنح الشعور بدفء الحلق أيضًا.وأشار الخبراء الى أن هذا الأمر يحتاج إلى المزيد من الدراسة لاثبات فوائد المشروبات الكحولية في حالات التهاب الحلق.