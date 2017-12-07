صحة و تغذية
07 كانون الأول 2017 - 10:41
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الخبراء يعلنون عن مؤشر يدل على اقتراب الموت

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الخبراء يعلنون عن مؤشر يدل على اقتراب الموت
كشفت دراسة حديثة أن مستوى ضغط الدم يبدأ بالانخفاض قبل 14 إلى 18 سنة من الوفاة.

وخلال البحث، درس العلماء السجلات الطبية لأكثر من 64500 شخص توفوا في عمر الستين او ما فوق من بينهم بعض الأشخاص الذين كانوا يعانون من أمراض في القلب أو الخرف ومنهم من كانوا بصحة جيدة.

وقال أحد القيمين على الدراسة أنّ هذا البحث يلفت نظر الأطباء على دراسة مستوى ضغط المرضى المسنين.
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وأكدّ الخبراء أن النتائج التي تم التوصل إليها يمكن أن تساعد في اختيار العلاج للأشخاص في سن الشيخوخة، ولا سيما عند تقييم مخاطر أنواع العلاج المختلفة.
 
 
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