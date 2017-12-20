دراسة مفاجئة: الناجون من السرطان يموتون أسرع من غيرهم

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وجدت دراسة جديدة أنّ الأشخاص الناجين من السرطان في مرحلة الطفولة يكبرون بشكل أسرع من غيرهم، كما من المحتمل أن يموتوا قبل الذين لم يصابوا بالمرض.وأظهر البحث أيضاً أن هؤلاء الناجين يزيد لديهم خطر الإصابة بالسرطان مرة جديدة بين 3 و 6 مرات.ويقول الباحثون إنه من المتوقع أن يرتفع عدد الناجين من السرطان بفضل التشخيص والعلاج الأكثر فعالية.ومع ذلك، فإن عدة عوامل تؤدي الى انخفاض متوسط العمر المتوقع بنسبة 30 في المئة لدى هؤلاء الناجين.ووجد الباحثون من عيادة مايو في روتشستر، مينيسوتا، أن اضطرابات الهرمونات/الغدة (أمراض الغدد الصماء)، مشاكل القلب، انخفاض كثافة المعادن في العظام، تندب الرئة (التليف الرئوي) والسرطانات الثانوية من المرجح أن تصيب الناجين من سرطان الطفولة في وقت لاحق من الحياة.كذلك فقد يصاب هؤلاء أيضاً، قبل غيرهم من الناس، بفشل العظام والمفاصل في سنّ مبكرة وذلك بسبب الأضرار الناجمة عن العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي التي تضرّ بالأنسجة الصحية الطبيعية.في الواقع، إن العلاجات السرطانية القاسية تقلل من الاحتياطي الفسيولوجي، قدرة الأعضاء وأنظمة الجسم البيولوجية التي تكون في الجسم عند الولادة. إن هذه العوامل تشكل المرونة الطبيعية للجسم للتغلب على الضغوط البيولوجية الداخلية والخارجية، وفقاً للباحثين.