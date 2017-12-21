إلى متى يصلح الأكل من بقايا طعام عيد الميلاد؟

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تجنبّوا الإصابة بالأمراض خلال فترة الأعياد، نتيجة تناول ما تبقّى من وجبة عيد الميلاد بطريقة خاطئة، لذا اتّبعوا هذه النصائح للحفاظ على بقايا الطعام بشكل سليم.بدايةً، يمكنكم الحفاظ على الديك الرومي(الحبش)، والدواجن على أنواعها لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أيام في البراد أو من شهرين إلى ثلاثة أشهر في الثلاجة.أما الجوانب مثل البطاطا الحبوب، والخضروات المطبوخة فهي صالحة من ثلاثة إلى خمسة أيام في البراد وتصل إلى سنة في الثلاجة، أما المرق والصلصات كما الباذنجان يحفظ لمدة يوم أو يومين كحد أقصى في البراد.إشارة إلى وجوب توضيب البقايا عن المائدة في البراد بأسرع وقت، ويفضّل أن تكون بغضون 90 دقيقة من الناحية المثالية، كما يساهم تقسيم الطعام إلى أجزاء في الحفاظ عليها لمدة أطول.واحذروا من تسخين بقايا الطعام لأكثر من مرة!