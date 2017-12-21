ثلاث تفاحات أو حبتا طماطم يومياً لمعالجة الرئتين من التدخين!

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توصل العلماء في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، إلى أن تناول ثلاث تفاحات يومياً يُبطئ شيخوخة الرئتين ويصلح الضرر الناجم عن التدخين.وقد أجرى الخبراء دراسة على فوائد تناول التفاح يومياً فتوصلوا إلى هذه المنافع على صحة الرئتين، كما وجد الباحثون أن هذه الفوائد يمكن الحصول عليها عند تناول حبتين من الطماطم يومياً.ونشير إلى أن هذه الفوائد السحرية على الرئتين موجودة فقط في هذين النوعين من الأطعمة إذا كانت طازجة لا معلبة.والجدير ذكره، أنّ عمل الرئتين يصبح أقل انتظاماً لدى المدخنين لذا من الضروري تناول الطماطم والتفاح لعلاج الضرر.