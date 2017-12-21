تناولوا الخضراوات يومياً... وهذا ما سيحصل لدماغكم!

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كشف بحث جديد عن أن تناول الخضراوات أو السلطة يومياً يعزز ذاكرة الإنسان.وتشير النتائج إلى أن تناول نحو حصة واحدة في اليوم من الخضروات الورقية الخضراء قد يكون مرتبطاً بإبطاء معدل شيخوخة الدماغ، وهذا ما يعادل الحفاظ على الدماغ أصغر بـ 11 عاماً.ووجدت دراسة جامعة راش أن الناس الذين تناولوا حصة واحدة على الأقل من الخضراوات الخضراء، أو الخضراوات الورقية كانوا أقل عرضة للإصابة بمشاكل الذاكرة بالمقارنة مع الأشخاص الذين لم يتناولوا أو تناولون هذه الخضراوات بشكل قليل.وقالت مؤلفة الدراسة البروفيسور مارثا كلير موريس، من المركز الطبي في جامعة راش في شيكاغو: "إن إضافة حصة يومية من الخضروات الورقية إلى النظام الغذائي الخاص بكل فرد قد يكون وسيلة سهلة لتعزيز صحة الدماغ".وأقيمت الدراسة، التي نشرت على الانترنت من قبل مجلة علم الأعصاب، على 960 شخصاً، مع متوسط عمر 81 عاماً، لم يعانوا من الخرف وتمت متابعتهم لمدة بلغ متوسطها 4.7 سنوات.وقد قام المشاركون بتعبئة استبيان حول عدد المرات التي تناولوا فيها بعض الأطعمة، وتم اختبار مهاراتهم في التفكير والذاكرة سنوياً خلال تلك الفترة. ووفقاً لعدد المرات التي تناولوا فيها الخضراوات الورقية، تمّ تقسيم المشاركين الى خمس مجموعات متساوية.والناس الذين وضعوا في المجموعة الأعلى قد أكلوا نحو 1.3 حصص من الخضراوات يومياً، أما أولئك الذين هم في أدنى مجموعة فكان لديهم متوسط 0.1 حصة في اليوم.واللافت هو أن البروفيسور موريس أشارت الى أن الدراسة لا تثبت أن تناول الخضروات الورقية يبطئ الشيخوخة الدماغ، بل يدل فقط على وجود ترابط بين هذين العاملين.