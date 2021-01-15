زيادة التمارين الرياضية أفضل لصحة القلب

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قال علماء إنه كلما زادت التمارين الرياضية كان ذلك أفضل لصحة القلب. ووجد بحث أن "كل خطوة لها أهمية" على طريق تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وأن من يمارسون المزيد من التمارين الرياضية أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.وأمراض القلب والأوعية الدموية هي سبب الوفاة الأول في العالم، إذ تودي بحياة 18 مليون شخص سنوياً، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.ووجد البحث، الذي شمل أكثر من 90 ألف شخص على مدى خمس سنوات، أن أكثر 25 في المئة ممن يمارسون أنشطة بدنية قوية تراجع خطر إصابتهم بأمراض القلب بين 54 و63 في المئة.وبالنسبة لمن هم ضمن أكثر 25 في المئة ممن يمارسون جميع التمارين، التي تغطي الأنشطة البدنية المعتدلة إلى القوية، فكان متوسط انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بين 48 إلى 57 في المئة.واستخدمت الدراسة التي نشرت في دورية "PLOS Medicine" جهازاً يوضع في الرسغ لقياس النشاط ويعرف باسم مقياس التسارع كي تقيس بدقة نشاط أكثر من 90 ألف مشارك.وذكر الباحثون أن النتائج جاءت متشابهة للرجال والنساء، غير أن فوائد التدريبات القوية كانت أكبر كثيرا بالنسبة للنساء.