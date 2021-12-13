إلى مرضى ارتفاع ضغط الدّم... إليكم فائدة للّبن قد تجهلونها!

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قد يكون من الصّعب رصد حالات ارتفاع ضغط الدّم إذ لا يتسبب بأي عوارض ملحوظة في الكثير من الأحيان. ومع ذلك، ففي حال لم يعالج المريض ارتفاع ضغط الدّم، سيؤدي ذلك إلى مزيدٍ من التداعيات الصّحية الخطيرة مثل النّوبات القلبية أو السكتات الدماغية.وفي هذا الإطار، أفادت دراسة أجراها باحثون في جامعة جنوب أستراليا وجامعة مين الأميركية ونشروها في دورية (International Dairy Journal)أنّ تناول اللبن بشكلٍ يومي من شأنه أن يساعد في التّحكم بضغط الدّم والسّيطرة عليه.وفي التّفاصيل، شملت الدّراسة 915 شخصاً سعى الباحثون إلى معرفة مستوى استهلاك اللبن في يومياتهم مع الإشارة إلى أنّ ضغط الدّم عُرّف في الدّراسة على أنّه يساوي 140/90 مم زئبق في حين أنّ الضّغط الطبيعي أقل من 120/80 مم زئبق.وتبيّن أنّ الذين واظبوا على تناول اللبن يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بضغط الدّم.ومن جهتها، قالت الباحثة المشاركة في الدراسة ألكسندرا واد إن "منتجات الألبان، وبخاصةٍ اللبن، يمكن أن تكون قادرة على خفض ضغط الدم، وذلك لأن هذه المنتجات تحتوي على عناصر غذائية مثل الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم، وكلها تشارك في تنظيم ضغط الدم".وتضيف: "إنّ اللبن مثير للاهتمام بالفعل لأنه يحتوي أيضا على بكتيريا تعزز إفراز البروتينات التي تخفّض ضغط الدم".