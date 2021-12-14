الهواء بدلاً من الإبرة... علماء يجربون لقاحاً جديداً لكورونا بتقنية "الحاقن النفاث"

تعمل مجموعة من الباحثين على إطلاق لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد، بتقنية "الحاقن النفاث" يُستخدم فيها الهواء بدلاً من الإبرة لدفع الجرعة عبر الجلد.
ويشير الباحثون إلى أن اللّقاح، الّذي لا يزال قيد التجربة في جامعة ساوثهامبتون ببريطانيا، يمكن أن يوفر "حماية واسعة النطاق" ضدّ المتحورات المستقبلية لفيروس كورونا.
وتستعين لقاحات كورونا الحالية بجينات مأخوذة من البروتين الشوكي للفيروس لتشفير المستضدات، الّتي تساعد في دفع جهاز المناعة إلى تكوين أجسام مضادة.
أما بالنسبة للقاح الجديد، فإنه يستخدم طرقاً تنبؤية بكيفية تحور الفيروس باعتبارها أوسع نطاقاً من مستضدات فيروس كورونا.
وبدوره، قال البروفيسور جوناثان هيني، من جامعة كامبريدج، والمساهم في تطوير اللّقاح مع شركة الأبحاث DIOSynVax: "مع ظهور متحورات جديدة وبدء مناعة اللقاح في التلاشي، فقد نحتاج مع مرور الزمن إلى اعتماد تقنيات جديدة".
وأضاف هيني: "إنها الخطوة الأولى نحو تطوير لقاح عالمي لا يحمينا فقط من المتحورات الحالية، بل أيضاً من متحورات كورونا المستقبلية".
وبحسب موقع "سكاي نيوز
"، فإنه يتم البحث حالياً عن متطوعين من منطقة ساوثهامبتون البريطانية قد تلقوا جرعتين من لقاح كورونا الاعتيادي بدون الجرعة المعززة لتجربة اللقاح الجديد.