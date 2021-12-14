لتخفيف أعراض الارتجاع الحمضي... اتبعوا هذه الخطوات البسيطة

اعتمدوا هذه الطرق لتقليل خطر حدوث "حموضة المعدة": ​

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LBCI News Lebanon

الارتجاع الحمضي المريئي هو حالة مؤلمة يمكن أن تؤثر على أي شخص، وبخاصةٍ البالغين، وتكون ناتجة عن مرض الجزر المعدي المريئي، أو النظام الغذائي.

وعلى الرغم من توفر الأدوية لتخفيف أعراض الارتجاع الحمضي، إلّا أنه يوجد بعض الطرق الأخرى للمساعدة في تقليل خطر حدوث "حموضة المعدة"، وهي:

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- تجنبوا تناول أطعمة معينة: يمكن أن تتسبب الأطعمة مثل الثوم والبصل والطماطم والنعناع في تفاقم حالة الارتجاع الحمضي. كما يمكن لبعض المشروبات، مثل القهوة والشاي والمشروبات الكحولية أن تسبب الألم في المعدة.

- التمهل عند تناول الطعام: يمكن أن يساعد الإبطاء في تناول الطعام في تخفيف أعراض الارتجاع الحمضي. وعندما تكون المعدة ممتلئة إلى الحدّ الأقصى، فيمكن لهذا الأمر أن يتسبب بالارتجاع الحمضي.

- التوقف عن شرب المشروبات الغازية: إذا كنتم تعانون من نوبات الارتجاع المريئي، فيمكن أن تشجع المشروبات الغازية حدوث حموضة في المعدة. علاوةً على ذلك، فيمكن أن تتسبب المشروبات الغازية أيضاً في انتفاخ المعدة، الأمر الّذي يعزز الارتجاع الحمضي.

- عدم تناول الطعام قبل وقت النوم: تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا بعدم "تناول الطعام في غضون ثلاث أو أربع ساعات قبل النوم" لإبقاء نسبة حموضة المعدة منخفضة.

- النوم على الظهر بزاوية منحدرة: يمكن أن يساعد النوم على الظهر بزاوية منحدرة في الحفاظ على المحتوى داخل المعدة وتسهيل عملية الهضم. وبالتالي، فتوصي هيئة الخدمات بأن يكون الصدر والرأس فوق مستوى الخصر عند النوم حتى لا ينتقل حمض المعدة إلى الحلق.