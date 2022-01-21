للمرة الثانية... اختبار عملية زرع الكلى من خنزير إلى إنسان

أجرى فريق طبي أميركي ثاني عملية زرع الكلى من خنزير إلى إنسان داخل جسد متلقي ميت دماغياً.

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LBCI News Lebanon

أعلن فريق طبي أميركي من جامعة ألاباما في برمينغهام الخميس أنه أجرى ثاني عملية زرع الكلى من خنزير إلى إنسان، وهي الأولى على الإطلاق داخل جسد متلقي ميت دماغياً.

وتأتي هذه العملية الجراحية في أعقاب نجاح زراعة قلب خنزير في إنسان في وقتٍ سابق من هذا الشهر. ويأمل العلماء أن يتم زرع الأعضاء في مرضى على قيد الحياة ربما لاحقا هذا العام.

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وفي العام الفائت، فقد ربط جراحون في جامعة نيويورك مرتين لفترة مؤقتة كلية خنزير بأوعية دموية خارج جسم متلقي ميت ليفاجئوا بعملها.

وقال العلماء من جامعة ألاباما في بيان إن "الكلى المزروعة قامت بتنقية الدم وإنتاج البول والأهم من ذلك أنها لم تُرفض على الفور". لكن ما زالوا بحاجة لمعرفة المزيد بشأن كيفية اختبار عمليات الزرع تلك بدون المخاطرة بحياة المريض.

كما أعلن العلماء أنهم يطمحون لبدء تجربة سريرية لزرع كلى الخنازير ثمّ الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.