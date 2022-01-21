دراسة تحذر ... مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة قد تؤدي إلى حدوث جلطة دموية

تشير دراسة جديدة إلى أن مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بجلطة دموية.

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LBCI News Lebanon

تشير دراسة جديدة إلى أن مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بجلطة دموية.

ووجد باحثون بريطانيون أن نسبة الخطر كانت أعلى لدى البالغين الذين يقضون أربع ساعات أو أكثر أمام التلفزيون يومياً، مقارنةً بالأشخاص الّذين يشاهدون التلفزيون لمدة ساعتين ونصف أو أقلّ.

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وبالتالي، فيحث العلماء الناس على أخذ استراحة لمدة نصف ساعة بين الساعات الّتي يمضونها أمام التلفزيون"للوقوف والتمدد" مع التخفيف من تناول الوجبات الخفيفة.

وكان العلماء يعلمون منذ سنوات أن الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية (VTE)، إلا أن الدراسة الجديدة أثبتت أنه حتى الأشخاص الّذين يمارسون التمارين الرياضية ما زالوا عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم.

كما حذر الباحثون من أن الأشخاص الذين يفرطون في مشاهدة التلفزيون يميلون إلى تناول الوجبات السريعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى السمنة وارتفاع ضغط الدم وخطر الجلطات الدموية.

وتحدث معظم الجلطات في دوالي الأوردة في الساقين، والّتي يمكن علاجها بسهولة في العادة. ولكن يمكن أن تنفصل أجزاء صغيرة من الجلطات الدموية وتنتقل في مجرى الدم إلى الرئتين، وهو ما يُعرف بالانسداد الرئوي، الّذي يؤدي أحياناً إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه في وقتٍ مبكر.