ما هي أسباب ثقل الرأس؟

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ثقل الرأس هو من الآلام المزعجة التي قد يعانيها الناس. فما هي أسباب ثقل الرأس؟- الإصابات العضلية: تؤدي الإصابات، التي تسبب الإجهاد أو الألم في عضلات الرأس والرقبة، الى الشعور بثقل في الرأس والعينين وصعوبة في رفع الرأس أيضًا.- التهاب الجيوب الأنفية: تسبب هذه الالتهابات الشعور بالضغط والألم في الوجه، بالإضافة إلى احتقان الأنف والصداع الشديد الأمر الذي يسبب ثقلاً في الرأس.- الحساسية: تؤدي الحساسية الموسمية الى شعور الشخص بثقل الرأس، لأن الأعراض المصاحبه لها تؤدي إلى الضغط والاحتقان.- الصداع: يمكن أن يكون شعور بالرأس الثقيل نتيجة لتيبس الرقبة، التعب وآلام الرأس المصاحبة للصداع النصفي. وينتج عن الإصابة بصداع التوتر الألم في عضلات الكتف والرقبة وهذا ما يجعل الرأس يبدو كأنه أثقل من المعتاد.- أمراض الأذن: تسبب أمراض الأذن الداخلية حالة مستمرة من الصداع، وبالتالي الشعور بالدوخة وثقل في الرأس.- أورام الدماغ: تسبب الإصابة بورم الدماغ، بنوعيه الحميد أو الخبيث، الشعور بثقل الرأس.- اضطرابات التوازن: تسبب الدوخة والدوار الناتج عن بعض الأمراض إلى فقدان التوازن والشعور بثقل شديد بالرأس.- العادات اليومية: يقوم الناس ببعض العادات والممارسات اليومية غير الصحية التي تسبب الشعور بثقل الراس، مثل: النوم لساعات طويلة تفوق الـ9 ساعات يوميًا، الجلوس غير الصحي، كالجلوس أمام شاشة الكمبيوتر بمستوى أقل انخفاضًا أو أكثر ارتفاعًا، التوتر، والذي يعد من أبرز أسباب ثقل الرأس، وتناول الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على نسب عالية من الدهون.