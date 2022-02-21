الاستحمام بالماء البارد في الشتاء... إليكم أبرز فوائده الصحية

وجدت مجموعة من الدراسات أن الاستحمام بماء بارد في الصباح يمكن أن يقوي جهاز المناعة ويحفز وظائف الدماغ ويخفف أعراض الاكتئاب.

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LBCI News Lebanon

وجدت مجموعة من الدراسات أن الاستحمام بماء بارد في الصباح يمكن أن يقوي جهاز المناعة ويحفز وظائف الدماغ ويخفف أعراض الاكتئاب.

وتأتي البيانات من خلال دراستين ، واحدة منهما أجريت في هولندا والأخرى في جمهورية التشيك.

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وفي التفاصيل، فقد أًجريت الدراسة في هولندا على أكثر من ثلاثة آلاف شخص، ووجدت "الاستحمام البارد الروتيني أدى إلى تقليل إحصائي للمرض المبلغ عنه ذاتيا لدى البالغين غير المصابين بأمراض مصاحبة شديدة"، بينما خلصت الدراسة التشيكية إلى أن الاستحمام بالماء البارد ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ستة أسابيع ساعد في تعزيز جهاز المناعة لدى الرياضيين.

وتشمل الفوائد الأخرى للاستحمام في الماء البارد تنشيط الجهاز العصبي الودي. ويتحكم هذا الجزء من الجهاز العصبي في استجابة الجسم "للدفاع أو الهروب" ما ينتج هرمون "النورأدرينالين".

ولهذا السبب يُعتقد أن الاستحمام بالماء البارد يؤدي إلى تحسين الصحة حيث أن إنتاج هذا الهرمون يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم. وعلاوةً على ذلك، فإن الاستحمام في الماء البارد قد يُحسن الدورة الدموية.

وفي الإطار عينه، فقد اكتشفت إحدى الدراسات أن المشاركين الّذين استحموا بالماء البارد شهدوا زيادة بنسبة 350 في المئة في التمثيل الغذائي. وهذا بدوره يعني أنه يساعد على إنقاص الوزن.

وبالإضافة إلى فوائده الجسدية، يُعتقد أن الاستحمام بالماء البارد أو الغطس في الماء البارد له فوائد على الصحية العقلية أيضا، ما يجعله مضاداً للاكتئاب.

وبشكلٍ عام، فقد تشير أدلة مهمة إلى أن الاستحمام البارد في الصباح، على الرغم من أنه مزعج في البداية، يمكن أن يكون له فوائد مهمة على المدى الطويل.