هل تواجه صعوبة في النّوم... إليك "قاعدة الـ15 دقيقة"

قد يبقى الكثير من الأشخاص في فراشهم يتقلّبون لساعات بانتظار أن يسيطر عليهم النّعاس فيستسلمون للنّوم.

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وفي حال كنت تجد صعوبة في النّوم ليلاً، إليك طريقة تُعرَف بـ"قاعدة الـ15 دقيقة" قد تنقلك إلى عالم الأحلام في غضون 15 دقيقة.ما هي "قاعدة الـ15 دقيقة"؟نشرت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد، وقسم نافيلد لعلم الأعصاب السريري ومعهد النوم وعلم الأعصاب البيولوجية قاعدة جديدة للحصول على نوم أفضل ليلا خلال 15 دقيقة.والمثير للدهشة أن القاعدة تقترح أنه إذا كنت لا تستطيع النوم، فعليك التوقف عن المحاولة لمدة 15 دقيقة.وتضيف: "إذا كنت تواجه صعوبات في النوم، فربما لاحظت أنك تقضي الكثير من الوقت في الفراش مستيقظا. وهذا يعني أن السرير قد يصبح مرتبطا بالاستيقاظ أو الإحباط أو القلق بشأن النوم".وتقول الدّراسة إنّ أفضل أمر يمكنك القيام به في هذه الحالة هو "النهوض من السرير".وتتابع:" في حال لم تستطع النّوم بعد 15 دقيقة من خلودك إلى السرير، فحاول النهوض واذهب إلى غرفة أخرى، وحاول تهدئة نفسك حتى تشعر بالتعب وتستعدّ مجدّداً للنوم.قد يبدو الأمر بديهيّاً وبسيطاً، لكن تجدر الإشارة إلى أنّ الإبتعاد عن السرير يُساعد في ضبط عقلك للبدء بروتين النّوم من جديد.والجدير بالذّكر أنّ القاعدة الأساسية تكمن أيضاً في عدم مشاهدة السّاعة لأنّ ذلك سيمنعك من الإسترخاء بشكلٍ صحيح. وتوصي الدّراسة أيضاً بعدم اللجوء إلى الهاتف أو التّلفاز للإسترخاء بل الإكتفاء أحياناً بممارسة اليوغا أو التأمّل أو قراءة كتاب.