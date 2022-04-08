معلومات مهمة يجب أن تعرفوها عن فقر الدم بسبب نقص الحديد

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فقر الدم بسبب نقص الحديد هو من أنواع فقر الدم الشائعة جداً بين المرضى، وفي هذه الحالة يفتقر الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة التي تنقل الأكسجين الى أنسجة الجسم.وبحسب موقع "مايو كلينك"، فيمكن عادة علاج فقر الدم بسبب نقص الحديد من خلال مكملات الحديد، ولكن يجب أن يخضع المريض أحياناً لمزيد من الاختبارات أو العلاجات، بخاصة إذا ارتاب الطبيب من وجود نزيف داخلي.ما هي أعراض فقر الدم بسبب نقص الحديد؟من المحتمل عدم ملاحظة فقر الدم عندما يكون طفيفاً جداً، ولكن كلما قلّت مستويات الحديد اشتدت الأعراض. وقد تشمل: الإرهاق الشديد، الضعف، شحوب الجلد، ألم الصدر، أو تسارع ضربات القلب، أو ضيق النفَس، الصُّداع، أو الدوار، أو الدوخة، برودة اليدين والقدمين، التهاب أو ألم في اللسان، هشاشة الأظافر، اشتهاء غير عادي للمواد غير الغذائية مثل الثلج أو الأتربة أو النشا وضعف الشهية.ما هي أسباب فقر الدم بسبب نقص الحديد؟- فقدان الدم: يحتوي الدم على الحديد في كريات الدم الحمراء. وإذا فقد المريض الدم يفقد بعض الحديد.- نقص الحديد في النظام الغذائي: يحصل الجسم على الحديد من خلال الطعام. وبالتالي، فإذا استهلك الشخص نسبة قليلة من الحديد، يفتقر جسمه إلى الحديد مع مرور الوقت. والأغذية الغنية بالحديد هي اللحوم، البيض، الخضروات الخضراء الغنيّة بالألياف والأطعمة المعززة بحمض الفوليك.- عدم القدرة على امتصاص الحديد: يتجه الحديد الممتص من الطعام إلى الأمعاء الدقيقة عبر مجرى الدم. وتؤثر اضطرابات الأمعاء على قدرة الأمعاء على امتصاص المغذيات من الطعام المهضوم، وهذا يؤدي إلى فقر الدم بسبب نقص الحديد. كذلك، يمكن أن تؤثر إزالة جزء من الأمعاء جراحيًا في القدرة على امتصاص الحديد والمغذيات الأخرى.- الحَمل: على الحوامل تناول مكملات الحديد، لأن من دونها يحدث فقر الدم عند الكثير منهن. في الواقع يجب أن يكفي مخزون الحوامل من الحديد لزيادة حجم دمهن وأن يكون أيضًا مصدرًا للهيموغلوبين ليساعد على نمو الجنين.لا بدّ من الإشارة الى ضرورة مراجعة الطبيب إذا شعر الأهل أو الأطفال بأعراض فقر الدم بسبب نقص الحديد، إذ لا يمكنكم تشخيص أو علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بأنفسكم من خلال تناول مكمّلات الحديد. في الواقع، يمكن أن تكون زيادة تحميل الجسم بالحديد أمراً خطيرًا، إذ قد تتسبب بتلف الكبد.