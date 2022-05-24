لتجنب تفشي كوفيد-19... مقاطعة صينية تفرض فحوص "بي سي آر" كل 48 ساعة

ستفرض مقاطعة خنان الصينية على سكانها، البالغ عددهم 99 مليون نسمة، اختبار "بي سي آر" كل يومين، فيما لا تزال الصين تواجه تفشيا لوباء كوفيد-19.

وجاء في مقال نشر الأحد على الموقع الرسمي لحكومة المقاطعة "يجب على السكان (...) الخضوع لاختبار "بي سي آر" كل 48 ساعة على الأقل".

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وأضافت السلطات إن الفحوص ستبدأ قبل نهاية الشهر الجاري في مدينة تشنغتشو عاصمة المقاطعة.

وكانت قد نجت المقاطعة، الواقعة على مسافة نحو 400 كيلومتر جنوب بكين، نسبياً من الموجة الوبائية الأخيرة لكنها أعلنت تسجيل عشرات الإصابات في الأيام الأخيرة.

وأفادت أحدث حصيلة يومية، نُشرت الاثنين، عن تسجيل 800 إصابة جديدة ووفاة واحدة في كل أنحاء البلاد. وفي المجموع، منذ ظهور كوفيد-19 على أراضيها نهاية العام 2019، أعلنت الصين تسجيلها أكثر من 220 ألف إصابة وخمسة آلاف وفاة.

وبخلاف الدول الأخرى، تواصل الصين مواجهة الجائحة باستراتيجية "صفر كوفيد" التي تشمل عمليات الإغلاق والحجر الصحي والاختبارات الجماعية بمجرد ظهور حفنة من الإصابات.

ورغم أنها فعالة على الصعيد الصحي، إلا أن هذه الاستراتيجية توجه ضربة قاسية إلى الاقتصاد الصيني على المدى الطويل.

فقد أدى الإغلاق التام لميناء شنغهاي منذ بداية نيسان، بالإضافة إلى القيود الصحية وإغلاق الشركات في بكين، إلى اضطرابات في سلاسل التوريد.