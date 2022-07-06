"صمام خنزير" يجنب المرضى عملية القلب المفتوح!

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اكتشاف مهم في عالم الطب، قد يقلب المعايير بعد تصميم جهاز جديد يُجنّب مرضى القلب المنهكين إجراء عملية جراحية كبيرة.وهذا الجهاز وهو عبارة عن صمام إلكتروني، يمكن تركيبه في أقل من ساعة باستخدام مخدر موضعي، لعلاج قصور الأبهر، وهي حالة تؤدي إلى تجويع الدم المؤكسد في الجسم وتترك المرضى مرهقين.والآن يُمكن للأطباء تركيب غرسة JenaValve Trilogy الإلكترونية الجديدة، التي تحتوي على إطار معدني وصمام من خنزير، بدلًا من فتح صدر المريض، ووضع قلبه على آلة الالتفاف واستبدال الصمام، بخاصةً وأن الكثير من المرضى أضعف من أن يتحملوا جراحة كبرى.وخلال وضع الصمام، يتم إجراء شق صغير في الشريان الفخذي في الفخذ - يتم استخدام مخدر لتخدير المنطقة ومن ثمّ، يتم إدخال أنبوب دقيق ومرن يسمى القسطرة في الشريان وتمريره عبر الجسم إلى القلب، باستخدام جهاز الأشعة السينية للتأكد ان الصمام الذي ادخل مطويًا، قد اخذ مكانه ليتم عندها فتحه. وخلال الجراحة يبقى المرضى المخدرون، مستيقظين على نطاق واسع.وبحسب معلومات لصحيفة “Daily mail”، تم علاج أول بضع مئات من المرضى الآن وكان هناك ما يقرب من 100% معدل النجاح.