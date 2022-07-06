اكتشاف مفاجئ...ساعات النوم الطويلة غير صحيّة

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ما لا يعلمه كثيرون هو أنّ نوعية أو جودة النوم الذي يتمتّع به الفرد، أهمّ من كميّة الساعات التي يغفو خلالها.ففي حين يظن البعض أنّ تكرار "القيلولة" السريعة، خلال فترات النهار مضّر، أكّدت دراسة جديدة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أنّ مدّة النوم غير مهمّة صحيًّا للأفراد، بل نوعية النوم مهمة. كما وجد الباحثون أيضًا، أن قيلولة النهار القصيرة تساعد في الإنتاجية ومفيدة للصحّة.وفي التفاصيل، أجريت الدراسة على 452 شخصًا على مدار شهر، حيث تم منح بعض المشاركين حوافز مالية للنوم أكثر، وأعطي البعض الآخر نصائح لتحسين النوم والتشجيع.وفي ختام الدراسة، وجد الباحثون دليلًا واضحًا أن للقيلولة نتائج مفيدة عدّة، بما فيها تحسين إنتاجية الافراد، وظائفهم المعرفية، رفاههم النفسي، بالإضافة الى ادلّة تبيّن ان القيلولة تساعد حتى على المدخرات.