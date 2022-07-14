إلى مرضى السكري... تعرّفوا على هذه المشروبات لتقليل خطر الوفاة!

يُعدّ داء السكري من الأمراض المزمنة التي تؤثر على طريقة عيش المريض وأمد حياته. كما أنّ المصاب، معرّض لمجموعة من الحالات الأخرى، من ذلك السرطان وأمراض القلب.

فيما يبحث المصابون عن الأنظمة الصحية التي تحميهم وتساعد على استقرار وضعهم الصحي، أظهرت دراسات جديدة نشرتها مجلة BMJ Open Diabetes Research and Care، أنّ مشروبات يوميّة تخفّض احتمالات الوفاة من أي سبب لدى مرضى السكري.

في التفاصيل، توصل باحثون إلى أن شرب أربعة أكواب من الشاي الأخضر بشكل يومي يمكن أن يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على العيش لفترة أطول. كما ولوحظ التأثير نفسه على المشاركين الذين شربوا القهوة.

وأكدّ الدكتور يوجي كوموريتا، الذي شارك في الدراسة التي أجريت في اليابان أن "زيادة استهلاك الشاي الأخضر والقهوة كان مرتبطا بشكل كبير بتقليل معدل الوفيات لجميع الأسباب".

ولكن، يبقى الأهم معرفة كميّة المشروبات التي يجب استهلاكها للمحافظة على صحة سليمة. فبحسب الدراسة، إنّ شاربي القهوة الذين يتناولون فنجانا واحدا في اليوم يقللون من خطر الوفاة بنسبة 19%، في حين أن تناول فنجانين على أساس يومي يقلل من المخاطر بنسبة 41%.

لكن الاختلاف الأكبر كان بين المشاركين الذين تناولوا أربعة أكواب من الشاي الأخضر وكوبين أو أكثر من القهوة يوميا، حيث قللوا من خطر الموت المبكر بنسبة 63%.

ومع ذلك، لا يزال الباحثون غير متأكدين من سبب تأثير المشروبين الإيجابي على الصحة. واقترحوا أنه قد يكون له علاقة بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات الموجودة في الشاي الأخضر. كما ويعد فقدان الوزن أيضا من بين قائمة طويلة من الفوائد التي ترتبط بالشاي الأخضر والاطاحة بأمد الحياة او تقليل معدّل الوفيات.