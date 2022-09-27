دراسة تكشف... الشعور بالوحدة قد يسرع عملية الشيخوخة أكثر من التدخين

وجد باحثون أن الشعور بالوحدة يمكن أن يسرع من عملية الشيخوخة والعمر البيولوجي للأشخاص أكثر من التدخين المنتظم.

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LBCI News Lebanon

وجد باحثون أن الشعور بالوحدة يمكن أن يسرع من عملية الشيخوخة والعمر البيولوجي للأشخاص أكثر من التدخين المنتظم.

وابتكر الباحثون نموذجًا رقميًا للشيخوخة، الأمر الّذي يكشف عن أهمية الصحة النفسية.

واستخدمت الدراسة "ساعة الشيخوخة" لاختبار بيانات الدم والقياسات الحيوية لما يقرب من 12 ألف بالغ صيني.

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وقال الباحثون الذين أجروا الدراسة، بقيادة شركة التكنولوجيا الحيوية Deep Longevity، إنهم فوجئوا بمعرفة مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثه العوامل النفسية على الشيخوخة، مقارنة بالعوامل الجسدية الثابتة مثل عادة التدخين.

وشملت الدراسة 16 مؤشرًا حيويًا للدم، بما في ذلك مستويات الكوليسترول والغلوكوز وجندر المشاركين ومعلومات مثل ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم وقياسات وظائف الرئة.

وكتب العلماء "أثبتت الدراسة أن العوامل النفسية، مثل الشعور بالتعاسة أو بالوحدة، يضيف ما يصل إلى 1.65 سنة إلى عمر الإنسان البيولوجي".

وأفاد الفريق أيضًا أنه من المتوقع أن يكون الأشخاص الذين يدخنون أكبر بـ15 شهرًا من أقرانهم غير المدخنين، بينما يقلل الزواج من العمر البيولوجي بحوالي سبعة أشهر. من المتوقع أن يكون عمر الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية أطول بخمسة أشهر من أقرانهم في المدن.

وقال أندرو ستيبتو، أستاذ علم النفس وعلم الأوبئة في جامعة كوليدج لندن إن "النتائج مثيرة للاهتمام وتضيف إلى الأدلة الموجودة في أميركا الشمالية وأوروبا أن عوامل مثل الإجهاد والوضع الاجتماعي والاقتصادي المنخفض مرتبطة بتسارع الشيخوخة".