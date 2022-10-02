صحة
02 تشرين الأول 2022 - 13:25
Back

دراسة تربط فيروس كورونا بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال

دراسة جديدة تكشف Lebanon, news ,lbci ,أخبار اطفال, مرض السكري, فيروس كورونا,كوفيد 19,دراسة جديدة تكشف
episodes
دراسة تربط فيروس كورونا بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال
Lebanon News
أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول .

ووجدت الدراسة، التي حللت السجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من مليون مريض تتراوح أعمارهم بين 18 عاما أو أقل، زيادة بنسبة 72بالمئة في التشخيصات الجديدة للحالة لدى مرضى فيروس كورونا.
الإعلان

وأفاد الباحثون في كلية الطب بجامعة كيس وسترن ريسرف، أن الأطفال والمراهقين الذين أصيبوا بكوفيد-19 كانوا أكثر عرضة لتطوير مرض السكري من النوع الأول (T1D) في الأشهر الستة التالية من التشخيص.

وسلط الباحثون الضوء، في الورقة البحثية المنشورة في مجلة JAMA Network Open، على أنه ليس من الواضح سبب ظهور مرض السكري من النوع الأول بعد كورونا مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

مصدر
الإعلان
إقرأ أيضاً