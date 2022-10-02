دراسة تربط فيروس كورونا بخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال

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أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول .ووجدت الدراسة، التي حللت السجلات الصحية الإلكترونية لأكثر من مليون مريض تتراوح أعمارهم بين 18 عاما أو أقل، زيادة بنسبة 72بالمئة في التشخيصات الجديدة للحالة لدى مرضى فيروس كورونا.وأفاد الباحثون في كلية الطب بجامعة كيس وسترن ريسرف، أن الأطفال والمراهقين الذين أصيبوا بكوفيد-19 كانوا أكثر عرضة لتطوير مرض السكري من النوع الأول (T1D) في الأشهر الستة التالية من التشخيص.وسلط الباحثون الضوء، في الورقة البحثية المنشورة في مجلة JAMA Network Open، على أنه ليس من الواضح سبب ظهور مرض السكري من النوع الأول بعد كورونا مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.