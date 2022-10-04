من هم الفائزون بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة؟

في ما يأتي أسماء الفائزين بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة:
-- 2022: سفانتي بابو (السويد)
-- 2021: ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان (الولايات المتحدة)
-- 2020: هارفي ألتر وتشارلز رايس (الولايات المتحدة) ومايكل هوتن (بريطانيا)
-- 2019: وليام كايلين وغريغ سيمنزا (الولايات المتحدة) وبيتر راتكليف (بريطانيا)
-- 2018: جيمس ب. أليسون (الولايات المتحدة) و تاساكو هونجو (اليابان)
-- 2017: جيفري س. هال ومايكل روسباخ ومايكل دبليو يانغ (الولايات المتحدة)
-- 2016: يوشينوري أوسومي (اليابان)
-- 2015: وليام كامبل (ايرلندا) وساتوشي أومورا (اليابان) ويويو تو (الصين)
-- 2014: جون أوكيف (بريطانيا والولايات المتحدة) وماي بريت موزر وإدفارد إي موزر (النروج)
-- 2013: جيمس روثمان وراندي شيكمان (الولايات المتحدة) وتوماس سودوف (المانيا)