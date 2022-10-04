من هم الفائزون بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة؟

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في ما يأتي أسماء الفائزين بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة:-- 2022: سفانتي بابو (السويد)-- 2021: ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان (الولايات المتحدة)-- 2020: هارفي ألتر وتشارلز رايس (الولايات المتحدة) ومايكل هوتن (بريطانيا)-- 2019: وليام كايلين وغريغ سيمنزا (الولايات المتحدة) وبيتر راتكليف (بريطانيا)-- 2018: جيمس ب. أليسون (الولايات المتحدة) و تاساكو هونجو (اليابان)-- 2017: جيفري س. هال ومايكل روسباخ ومايكل دبليو يانغ (الولايات المتحدة)-- 2016: يوشينوري أوسومي (اليابان)-- 2015: وليام كامبل (ايرلندا) وساتوشي أومورا (اليابان) ويويو تو (الصين)-- 2014: جون أوكيف (بريطانيا والولايات المتحدة) وماي بريت موزر وإدفارد إي موزر (النروج)-- 2013: جيمس روثمان وراندي شيكمان (الولايات المتحدة) وتوماس سودوف (المانيا)