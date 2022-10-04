صحة
04 تشرين الأول 2022 - 05:53
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من هم الفائزون بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة؟

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من هم الفائزون بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة؟
Lebanon News
في ما يأتي أسماء الفائزين بجائزة نوبل للطب في السنوات العشر الأخيرة:

-- 2022: سفانتي بابو (السويد)

-- 2021: ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان (الولايات المتحدة)

-- 2020: هارفي ألتر وتشارلز رايس (الولايات المتحدة) ومايكل هوتن (بريطانيا)

-- 2019: وليام كايلين وغريغ سيمنزا (الولايات المتحدة) وبيتر راتكليف (بريطانيا)
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-- 2018: جيمس ب. أليسون (الولايات المتحدة) و تاساكو هونجو (اليابان)

-- 2017: جيفري س. هال ومايكل روسباخ ومايكل دبليو يانغ (الولايات المتحدة)

-- 2016: يوشينوري أوسومي (اليابان)

-- 2015: وليام كامبل (ايرلندا) وساتوشي أومورا (اليابان) ويويو تو (الصين)

-- 2014: جون أوكيف (بريطانيا والولايات المتحدة) وماي بريت موزر وإدفارد إي موزر (النروج)

-- 2013: جيمس روثمان وراندي شيكمان (الولايات المتحدة) وتوماس سودوف (المانيا)
 
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