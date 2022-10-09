زيت دوار الشمس... 4 فوائد أساسية للجسم!

زيت دوار الشمس هو من الزيوت الشائعة الاستخدام في تحضير بعض الوصفات. ولكن هل تساءلتم من قبل عن فوائد هذا الزيت؟
إليكم 4 فوائد أساسية للجسم:
- تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: يحتوي زيت دوار الشمس على حمض الأوليك، وتشير بعض الأدلة العلمية إلى أنّ استهلاك الزيت الغني بهذا الحمض بكميّات معتدلة قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
- تخفيض مستوى الكولسترول الضار في الدّم: تشير المعلومات الى أن الزيت الغني بحمض الأوليك يساهم في تخفيض مستوى الكولسترول الضار في الجسم.
- العناية بالبشرة: هذا الزيت غني بالفيتامين E الذي يعمل كمضاد للأكسدة. في الواقع، هو يحمي البشرة من الجذور الحرّة وأشعة الشمس الضّارة.
- المحافظة على صحة الدماغ والأعصاب: يلعب الفيتامين E دوراً في التخفيف من حدّة مرض الألزهايمر والمحافظة على صحة الدماغ.
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