تشنج اللسان... هذه هي الأسباب والأعراض!

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تشنج اللسان هو اضطراب عصبي يؤدي الى انقباض عضلة اللسان بشكل غير إرادي.ما هي أسباب تشنج اللسان؟تشمل الأسباب المحتملة لتشنج اللسان:- ضعف العقد القاعدية- فرط استثارة الخلايا العصبية الحركية- إشارات الدوبامين الشاذة- ليونة غير طبيعية- خلل التوتر العضلي المتأخر- التآكل العصبي- الشلل الرعاشي- مرض ويلسونأعراض تشنج اللسان:- فتح الفم بطريقة لا إرادية- إزاحة الفك السفلي عن مكانه لجانب واحد أو للخلف- حركة لا إرادية لكل من الشفاه والوجه- حركة لا إرادية للسان- احتمالية بورز اللسان بشكل واضح، مما قد يؤثر على البلع- صعوبة في التنفس ناتجة عن تأثر عضلات الحلق.