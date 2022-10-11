تشنج اللسان... هذه هي الأسباب والأعراض!

تشنج اللسان هو اضطراب عصبي يؤدي الى انقباض عضلة اللسان بشكل غير إرادي.
ما هي أسباب تشنج اللسان؟
تشمل الأسباب المحتملة لتشنج اللسان:
- ضعف العقد القاعدية
- فرط استثارة الخلايا العصبية الحركية
- إشارات الدوبامين الشاذة
- ليونة غير طبيعية
- خلل التوتر العضلي المتأخر
- التآكل العصبي
- الشلل الرعاشي
- مرض ويلسون
أعراض تشنج اللسان:
- فتح الفم بطريقة لا إرادية
- إزاحة الفك السفلي عن مكانه لجانب واحد أو للخلف
- حركة لا إرادية لكل من الشفاه والوجه
- حركة لا إرادية للسان
- احتمالية بورز اللسان بشكل واضح، مما قد يؤثر على البلع
- صعوبة في التنفس ناتجة عن تأثر عضلات الحلق.