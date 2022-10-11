صحة
11 تشرين الأول 2022 - 06:16
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تشنج اللسان... هذه هي الأسباب والأعراض!

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تشنج اللسان... هذه هي الأسباب والأعراض!
Lebanon News
تشنج اللسان هو اضطراب عصبي يؤدي الى انقباض عضلة اللسان بشكل غير إرادي.

ما هي أسباب تشنج اللسان؟

تشمل الأسباب المحتملة لتشنج اللسان:

- ضعف العقد القاعدية
- فرط استثارة الخلايا العصبية الحركية
- إشارات الدوبامين الشاذة
- ليونة غير طبيعية
- خلل التوتر العضلي المتأخر
- التآكل العصبي
- الشلل الرعاشي
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- مرض ويلسون

أعراض تشنج اللسان:

- فتح الفم بطريقة لا إرادية
- إزاحة الفك السفلي عن مكانه لجانب واحد أو للخلف
- حركة لا إرادية لكل من الشفاه والوجه
- حركة لا إرادية للسان
- احتمالية بورز اللسان بشكل واضح، مما قد يؤثر على البلع
- صعوبة في التنفس ناتجة عن تأثر عضلات الحلق.

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