حب الهال... فوائد عديدة يجب أن تعرفوها!

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الحبهان أو حب الهال هو من التوابل التي يتم استخدمها في تحضير اللحوم وغيرها من الأطباق.فما هي فوائد حب الهال العديدة؟- مكافحة السرطان: لفتت دراسات عدة الى الدور المهم الذي يلعبه الهال في مكافحة مرض السرطان، من خلال زيادة نشاط أنزيمات معينة لها دور محتمل في مهاجمة الخلايا السرطانية وقتلها. كما ذكرت دراسة أولية أن تناول حب الهال يساعد على منع انقسام الخلايا السرطانية وانتشارها لدى عينة من الأشخاص المصابين بسرطان الفم.- تحسين صحة جهاز الدوران: يساعد حب الهال على تحسين الدورة الدموية في الجسم، الحماية من تخثر الدم وتجلطه، تخفيض ضغط الدم المرتفع وتخفيض مستويات الكولسترول الضار، لذلك فهو قد يكون مهماً لتحسين صحة جهاز الدوران.- تحسين صحة الجهاز الهضمي: يساعد حب الهال على تحفيز إنتاج بعض الأحماض الهاضمة في المعدة، الحماية من بعض مشاكل الجهاز الهضمي وعلاج الغثيان والتقيؤ.- تحسين صحة الكبد: قد يساعد الحبهان على حماية الكبد من تراكم الدهون ومن الإصابة بمرض الكبد الدهني.