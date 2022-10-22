الشعور بمرارة اللسان والفم مزعج للغاية... ما هي أسبابه؟

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الشعور بمرارة في اللسان والفم أمر مزعج للغاية ويحدث عندما يكون هناك خلل في الاستشعار، فما هي أسبابه؟- التنفس عن طريق الفم- جفاف الفم- الحمل (هذا الشعور قد يكون من الأعراض المرافقة للحمل)- كثرة التدخين.- التدخين- الأمراض التي تسبب الطعم المر في الفم- الحساسية وانسداد الفم- التهاب اللثة- التهاب اللسان- التهاب في الغدد اللعابية- الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي، مثل: نزلات البرد، أو التهاب الجيوب الأنفية، أو التهاب الحلق، أو الإنفلونزا.- نقص في الفيتامين B12 أو في الزنك.- القيء- حرق في اللسان أو عضه- إصابات في الرأس، الأنف، أو الفم- تضرر الأعصاب الحسية التي تلتقط الطعم- التسمم بسبب ابتلاع نبته سامة أو التعرض لمواد كيميائية سامة، مثل المبيدات الحشرية.- أجهزة تقويم الأسنان- جراحة الأسنان- العلاج الإشعاعي في منطقة الرأس أو الرقبة- الجراحة في الأذن، الأنف أو الحلق.