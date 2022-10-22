الشعور بمرارة اللسان والفم مزعج للغاية... ما هي أسبابه؟

الشعور بمرارة في اللسان والفم أمر مزعج للغاية ويحدث عندما يكون هناك خلل في الاستشعار، فما هي أسبابه؟
أسباب مرارة اللسان:
- التنفس عن طريق الفم
- جفاف الفم
- الحمل (هذا الشعور قد يكون من الأعراض المرافقة للحمل)
- كثرة التدخين.
أسباب مرارة الفم:
- التدخين
- الأمراض التي تسبب الطعم المر في الفم
- الحساسية وانسداد الفم
- التهاب اللثة
- التهاب اللسان
- التهاب في الغدد اللعابية
- الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي، مثل: نزلات البرد، أو التهاب الجيوب الأنفية، أو التهاب الحلق، أو الإنفلونزا.
- نقص في الفيتامين B12 أو في الزنك.
- القيء
- حرق في اللسان أو عضه
- إصابات في الرأس، الأنف، أو الفم
- تضرر الأعصاب الحسية التي تلتقط الطعم
- التسمم بسبب ابتلاع نبته سامة أو التعرض لمواد كيميائية سامة، مثل المبيدات الحشرية.
أسباب أخرى للشعور بمرارة اللسان والفم:
- أجهزة تقويم الأسنان
- جراحة الأسنان
- العلاج الإشعاعي في منطقة الرأس أو الرقبة
- الجراحة في الأذن، الأنف أو الحلق.
مصدر