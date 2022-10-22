صحة
22 تشرين الأول 2022 - 07:22
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الشعور بمرارة اللسان والفم مزعج للغاية... ما هي أسبابه؟

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الشعور بمرارة اللسان والفم مزعج للغاية... ما هي أسبابه؟
Lebanon News
الشعور بمرارة في اللسان والفم أمر مزعج للغاية ويحدث عندما يكون هناك خلل في الاستشعار، فما هي أسبابه؟

أسباب مرارة اللسان:

- التنفس عن طريق الفم
- جفاف الفم
- الحمل (هذا الشعور قد يكون من الأعراض المرافقة للحمل)
- كثرة التدخين.

أسباب مرارة الفم:

- التدخين
- الأمراض التي تسبب الطعم المر في الفم
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- الحساسية وانسداد الفم
- التهاب اللثة
- التهاب اللسان
- التهاب في الغدد اللعابية
- الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي، مثل: نزلات البرد، أو التهاب الجيوب الأنفية، أو التهاب الحلق، أو الإنفلونزا.
- نقص في الفيتامين B12 أو في الزنك.
- القيء
- حرق في اللسان أو عضه
- إصابات في الرأس، الأنف، أو الفم
- تضرر الأعصاب الحسية التي تلتقط الطعم
- التسمم بسبب ابتلاع نبته سامة أو التعرض لمواد كيميائية سامة، مثل المبيدات الحشرية.

أسباب أخرى للشعور بمرارة اللسان والفم:

- أجهزة تقويم الأسنان
- جراحة الأسنان
- العلاج الإشعاعي في منطقة الرأس أو الرقبة
- الجراحة في الأذن، الأنف أو الحلق.

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