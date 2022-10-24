صحة
24 تشرين الأول 2022 - 07:02
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لماذا يشعر البعض بألم العين عند الاستيقاظ؟

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لماذا يشعر البعض بألم العين عند الاستيقاظ؟
Lebanon News
هل سبق أن شعرتم بألم العين عند الاستيقاظ؟

إليكم 4 أسباب تؤدي الى هذا الشعور:

- جفاف العين: يحدث جفاف العين بسبب عدم إنتاج كميات كافية من الدموع أو بسبب إنتاج الدموع التي تتعرض للتبخر بشكل سريع.

- التهاب الملتحمة: يحدث هذا الالتهاب بسبب بسبب التهاب الطبقة الرقيقة الشفافة التي تغطي بياض العين، الذي يحدث بسبب الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو المواد المسببة للتحسس.
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- التهاب الجفون: تسبب الإصابة بالالتهابات البكتيرية أو بعض الأمراض الجلدية مثل القشرة أو العد الوردي التهاب الجفون.

- التحسس: قد يكون التحسس نتيجة ملامسة أي مادة مسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح أو الغبار للعين.

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