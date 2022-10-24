لماذا يشعر البعض بألم العين عند الاستيقاظ؟

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هل سبق أن شعرتم بألم العين عند الاستيقاظ؟إليكم 4 أسباب تؤدي الى هذا الشعور:- جفاف العين: يحدث جفاف العين بسبب عدم إنتاج كميات كافية من الدموع أو بسبب إنتاج الدموع التي تتعرض للتبخر بشكل سريع.- التهاب الملتحمة: يحدث هذا الالتهاب بسبب بسبب التهاب الطبقة الرقيقة الشفافة التي تغطي بياض العين، الذي يحدث بسبب الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو المواد المسببة للتحسس.- التهاب الجفون: تسبب الإصابة بالالتهابات البكتيرية أو بعض الأمراض الجلدية مثل القشرة أو العد الوردي التهاب الجفون.- التحسس: قد يكون التحسس نتيجة ملامسة أي مادة مسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح أو الغبار للعين.