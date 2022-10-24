لماذا يشعر البعض بألم العين عند الاستيقاظ؟

هل سبق أن شعرتم بألم العين عند الاستيقاظ؟
إليكم 4 أسباب تؤدي الى هذا الشعور:
- جفاف العين: يحدث جفاف العين بسبب عدم إنتاج كميات كافية من الدموع أو بسبب إنتاج الدموع التي تتعرض للتبخر بشكل سريع.
- التهاب الملتحمة: يحدث هذا الالتهاب بسبب بسبب التهاب الطبقة الرقيقة الشفافة التي تغطي بياض العين، الذي يحدث بسبب الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو المواد المسببة للتحسس.
- التهاب الجفون: تسبب الإصابة بالالتهابات البكتيرية أو بعض الأمراض الجلدية مثل القشرة أو العد الوردي التهاب الجفون.
- التحسس: قد يكون التحسس نتيجة ملامسة أي مادة مسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح أو الغبار للعين.
مصدر