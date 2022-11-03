مع اقتراب الشتاء... اعتمدوا هذه الطرق لتجنب الإصابة بنزلات البرد

اعتمدوا هذه الطرق السهلة الّتي تساعد في الحفاظ على صحة جيدة وتجنب الأمراض في الشتاء:

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الساخن., الحساء, تناول, الساخنة, المشروبات, تناول, سي, فيتامين, البارد, الهواء, الطقس, المبلل, الشعر, أسطورة, متوازن, غذائي, نظام, المتعددة, الفيتامينات, البرتقال, عصير, نصائح, الأمراض, الزكام, البرد, نزلات, تجنب,الشتاء,اعتمدوا هذه الطرق السهلة الّتي تساعد في الحفاظ على صحة جيدة وتجنب الأمراض في الشتاء:

LBCI News Lebanon

كشفت مجموعة من الخبراء البريطانيين أفضل النصائح الّتي يجب اعتمادها لتجنب الإصابة بالزكام مع اقتراب الشتاء، تضمنت شرب عصير البرتقال وتناول الفيتامينات المتعددة.

ووفقاً لموقع " ديلي ميل "، فإن اعتماد بعض الطرق السهلة تساعد على الحفاظ على صحة جيدة وتجنب الأمراض في الأشهر المقبلة، وأبرزها:

الإعلان

- عدم الاعتماد على الفيتامينات المتعددة:

ينصح الخبراء بعدم الاعتماد على الفيتامينات المتعددة. في الواقع، لا يوجد شيء متاح يمنع من الإصابة بنزلة برد، وذلك وفقًا للأستاذ بجامعة كارديف رون إكليس، الذي أمضى عقودًا في دراسة نزلات البرد.

ويعتقد منتقدو صناعة المكملات الغذائية أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن من الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة يجب أن يوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان، ما يجعل حبوب الفيتامينات المتعددة زائدة عن الحاجة.

- تناول عصير البرتقال:

يعتقد الخبراء أن فيتامين "سي" أو C، الذي يحتوي عليه عصير البرتقال قد يسرع من عملية الشفاء، إلا أن شربه كل صباح لن يمنع من الإصابة بنزلة برد. ووفقاً للخبراء، فيحتاج البالغون إلى ما يقرب من 40 مليغراماً من فيتامين "سي" يوميًا، وهو نصف الكمية الموجودة في كوب من عصير البرتقال.

- أسطورة الشعر المبلل والهواء البارد:

لا يجب القلق من الإصابة بنزلات البرد في حال الخروج إلى الهواء البارد مع شعر مبلل. في الواقع، تنتقل فيروسات الجهاز التنفسي، مثل تلك التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا وكوفيد-19، عبر سوائل الجسم مثل السعال والعطس، وليس بسبب الشعر المبلل.

وبحسب الخبراء، فإن السبب الحقيقي وراء الإصابة بنزلات البرد في الشتاء هو قضاء وقت أطول في أماكن سيئة التهوية بالقرب من أشخاص آخرين، وهي الظروف المثالية لنمو الفيروسات.

- تناول المشروبات الساخنة:

أكواب الشاي الساخنة تؤدي إلى الشعور بالتحسن. وتشير الأبحاث إلى أن فنجانًا من القهوة يمكن حقًا أن يخفف الأعراض التي تشبه نزلات البرد.

وفي هذا السياق، فقد وجدت دراسة عام 2008، في مجلة Rhinology، أن المشروب الساخن يوفر راحة فورية من سيلان الأنف والسعال والعطس والتهاب الحلق والبرد والتعب.

- تناول الحساء الساخن:

يمكن لبخار الحساء ودفئه أن يشعر الشخص بالانتعاش. ونظرت دراسة أُجريت في الولايات المتحدة عام 1998 في تأثير المرق على الخلايا المناعية. وتبين أن حساء الدجاج قد يحتوي على عدد من المواد ذات الخصائص الطبية، بما في ذلك تأثير مضاد للالتهابات.

ويجادل بعض الخبراء أن الماء الموجود في الحساء فقط هو الذي يرطب ويؤدي إلى الشعور بالتحسن.