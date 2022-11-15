دراسة تحذر من تأثير الأطعمة المعالجة...تسبب الإدمان كالتدخين!

حذر علماء من تناول الأطعمة "فائقة المعالجة" إذ تم تصنيفها على أنها مخدرات.

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LBCI News Lebanon

حذر علماء من جامعات أميركية من تناول الأطعمة "فائقة المعالجة" إذ تم تصنيفها على أنها مخدرات بسبب احتواء بعضها على مواد مصنعة مسببة للإدمان كالتدخين وأضرار صحية عدة.

ووفق موقع " ديلي ميل "، فقد دعت كلّ من الدكتورة أشلي جيرهاردت، أستاذة علم النفس بجامعة ميشيغان، والدكتورة ألكسندرا ديفيليسيانتونيو، أستاذة أبحاث السلوكيات الصحية في جامعة فرجينيا، إلى فرض قيود على تسويق الأطعمة "الفائقة المعالجة" الّتي تشمل الصودا ورقائق البطاطس والمعجنات والحلوى والدوناتس، لأنها تؤدي إلى السمنة و مرض السكري وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المميتة مثل السرطان.

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وبالتالي، فإن الأطعمة المصنعة التي تحتوي على النكهات غير الطبيعية والمواد الحافظة والمحليات تخلق رغبة مضاعفة عند الأشخاص وتدل خصائصها على الإدمان، وتعزز التقلبات المزاجية كثيرًا.

وأوضح الباحثون، بقيادة الدكتورة جيرهاردت، أن هذه الأطعمة بعيدة كلّ البُعد عن الأطعمة الطبيعية، كما أنها مصنعة لزيادة مستوى السكر والدهون.

ويسعى العلماء من خلال الأبحاث إلى تقييد ترويج هذه الأطعمة للأطفال بنفس الطريقة التي يتم فيها توجيه إعلانات النيكوتين، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى نتيجة فعالة.

وفي هذا السياق، فقد وجدت دراسة أخرى أن سبب ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي والقولون والبنكرياس في وقت مبكر يعود إلى تناول الأطعمة السريعة.

ويقول الباحثون إن التأثيرات التي تتسبب بها الأطعمة المصنعة تشبه عمل النيكوتين والكحول والكوكايين في الجسم. كما تؤثر سلبيًّا على رفاهية ومزاج الأشخاص بسبب تأثير هذه المواد على مادة الدوبامين في الدماغ.