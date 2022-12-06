إلى محبي الأطعمة فائقة المعالجة... إحذروا الخرف!

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توصّل باحثون برازيليون الى معلومات تفيد بأن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة لا يؤدي الى السمنة فقط، بل يمكن أن يسبب الإصابة بالخرف أيضاً.ونظرت الدراسة التي أجريت على أكثر من 10 آلاف شخص في كيفية تأثير تناول الكثير من الوجبات الخفيفة غير الصحية على قوة أدمغة المشاركين.وبحسب المعلومات، فقد شهد البالغون في منتصف العمر الذين أفرطوا في تناول الأطعمة فائقة المعالجة بنسبة تصل إلى ثلاثة أرباع نظامهم الغذائي، انخفاضاً في قدراتهم الإدراكية والمعرفية بنسبة 28 في المئة أسرع من أولئك الذين تناولوا كميات أقل من هذه الأطعمة.واعتبر الفريق أن السيتوكينات، البروتينات الالتهابية التي يصنعها الجسم والتي يعتقد أن الأطعمة السكرية تعززها، يمكن أن تكون وراء هذه النتائج. وقد ربطت الأبحاث السابقة بين المواد الكيميائية والتدهور المعرفي.وقد أظهرت الدراسات السابقة أن استبدال الأطعمة فائقة المعالجة "بخيارات صحية قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف".يذكر أن الأطعمة فائقة المعالجة تحتوي بشكل عام على نسبة أعلى من السكر والملح والدهون المشبعة مقارنة مع غيرها. ويشمل المصطلح الأطعمة التي تحتوي على مكونات لا يضيفها الشخص عند الطهي في المنزل، مثل المواد الكيميائية والملونات والمواد الحافظة.