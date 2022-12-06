علماء يكشفون... الاستحمام يومياً غير ضروري!

وجد أطباء الجلد في معهد "إيفوب" الفرنسي لدراسات الرأي العام أن الاستحمام بصورة يومية غير ضروري، شرط الالتزام ببعض قواعد النظافة.

وبحسب المعلومات، فإن هذا النمط من الاستحمام اليومي يرفع فاتورة الطاقة وله أيضاً أثر بيئي.

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وفي الواقع، يستهلك الاستحمام الكامل ما بين 150 و200 لتر من الماء. ورغم كونه مناسبة للاسترخاء في كثير من الأحيان، غالباً ما يكون شديد الحرارة أو يمتد لفترة أطول من اللازم، ما يؤدي إلى تجفيف الجلد عن طريق الإخلال في التوازن بتكوين البشرة.

وهنا السؤال، هل من الضروري حقاً الاستحمام كل يوم؟ تجيب أخصائية الأمراض الجلدية في باريس ماري جوردان على هذا السؤال بالقول "لسنا مضطرين للاستحمام يومياً من الرأس إلى أخمص القدمين".

وتوضح الطبيبة العضو في الجمعية الفرنسية للأمراض الجلدية أن الجلد عضو حي يتجدد و"ينظف نفسه" بطريقة ما. كما أن سطح الجلد مغطى بطبقة من الماء والدهون تشكل أول حاجز وقائي ضد العوامل المعدية والتلوث.

وبالتالي، فإن هذه الطبقة ضرورية أيضاً للوقاية من الجفاف.

وتوضح الطبيبة أنه يتعين غسل الجلد في حال "غمرته عوامل عدوانية" مثل التلوث أو العرق. لكن، كقاعدة عامة، "يكفي غسل المناطق التي تحتوي على العرق الدهني، والتي تكون أكثر عرضة للمستعمرات البكتيرية، مثل الإبطين، والفجوات بين أصابع القدمين، والأجزاء الحميمة".

على العكس من ذلك، "يمكن للاغتسال بصورة مفرطة أن يسبب الجفاف، وحتى الأكزيما"، وفق جوردان.