رمش العين باستمرار... ما هي الأسباب؟

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يحدث رمش العين بشكل طبيعي، ويعمل على توزيع الدموع على سطح العين بشكل متساوٍ، بالإضافة الى أنه يحمي العين من الغبار والأوساخ والضوء الساطع عن طريق إغلاقها عند الحاجة.وقد يشعر الشخص برمش العين باستمرار. فما هي أسباب هذا الأمر؟- دخول غبار أو جراثيم إلى العين- جفاف في العين- تشنجات في الجفن- بعض المشاكل العصبية والنفسية- مشاكل في الرؤية- عدوى العين- الحساسية بسبب بعض المهيجات- إجهاد العين.- تشنج عضلات الوجه- جفاف العين- الوسواس القهري- التهاب الجفن- قصر النظرقد تسبب الإصابة ببعض الأمراض النادرة زيادة في رمش العين عند الأطفال أو البالغين، وتشمل:- مرض ويلسون: هو مرض وراثي يحدث بسبب تجمع كميات كبيرة من النحاس في الجسم.- التصلب المتعدد: وهو مرض يصيب الدماغ أو الحبل الشوكي.- متلازمة توريت: هي حالة يفقد فيها الشخص القدرة على التحكم بإصدار بعض الأصوات والحركات المختلفة.ولا بدّ من الإشارة الى أن رمش العين قد يحدث لأسباب طبيعية وغير مرضية، مثل التقدم في العمر والقيام ببعض الأنشطة.