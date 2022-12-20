تقدّم طبي مهم... المفوضية الأوروبية تمنح "الضوء الأخضر" لعلاج ورم نادر في الدم

أعلن المختبر الفرنسي بيار فابر في بيان أن المفوضية الأوروبية منحت موافقتها لتسويق علاج "إيبفالو" الجديد للمرضى الذين يعانون ورماً خبيثاً نادراً في الدم.

ووفق وكالة فرانس برس، فإن علاج "إيبفالو" مخصص للمرضى الذين يعانون "LPT EBV +"، وهو ورم خبيث يطال الدم وقد يتسبب في وفاة المريض الذي قد يصاب به بعد عملية زرع.

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وبحسب مختبر بيار فابر، فتشكل خطوة المفوضية الأوروبية هذه أول موافقة عالمية على علاج مناعي للخلايا اللمفاوية التائية أي الخلايا الأساسية للجهاز المناعيم، باستخدام خلايا من أحد المتبرعين.

وستتولى مختبرات بيار فابر إدارة أنشطة التسويق والتوزيع في أوروبا لهذا العلاج الذي طوره المختبر الأميركي "أتارا بايوثيرابوتيكس".