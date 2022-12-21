صحة
21 كانون الأول 2022 - 10:40
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دراسة تكشف علاقة القهوة بخطر الوفاة بسبب أمراض القلب!

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دراسة تكشف علاقة القهوة بخطر الوفاة بسبب أمراض القلب!
Lebanon News
أكدت دراسة جديدة أن شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا يضاعف خطر الوفاة بأمراض القلب لدى المرضى الذين يعانون ارتفاعاً شديداً في ضغط الدم.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين كان ضغط دمهم أعلى من 160/100 mmHg، وهو رقم مرتفع جداً، كانوا أكثر عرضة للوفاة من مشكلة قلبية، مقارنة بالأشخاص ذوي المستويات المنخفضة.
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ولطالما ناقش العلماء ما إذا كانت القهوة مفيدة للصحة أم لا، فبعض الدراسات السابقة اعتبرت أن تناول أكواب متعددة من القهوة كل يوم يمكن أن يقلل الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، في حين اعتبر البعض الآخر أن شرب الكثير من القهوة يسبب السرطان.

أمّا الباحثون اليابانيون، فقد وجدوا أن الأشخاص الذين يزيد ضغط الدم لديهم عن 180/100 mmHg كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب بمقدار الضعف إذا شربوا فنجانين من القهوة كل يوم.

وتُعتبر هذه الدراسة الأولى التي وجدت ارتباطًا بين شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا والوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.

يذكر أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى تلف الشرايين والأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو النوبات القلبية.
 
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