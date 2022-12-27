بحسب "غوغل"... اليكم أبرز عمليات البحث المتعلقة بالصحة لعام 2022

أصدرت شركة "غوغل" هذا الشهر قائمتها السنوية لأكثر المصطلحات بحثًا على مدار العام، تضمّنت أبرز ما كان مستخدمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم مهتمين به وقلقين بشأنه.
ويُعد محرك غوغل من أشهر محركات البحث على شبكة الإنترنت نسبةً لسهولة استخدامه وإمكانيته في توفير عدد كبير من النتائج لكل ما يمكن البحث عنه.
اليكم فيما يلي، أبرز عمليات البحث المتعلقة بالصحة على "غوغل" في العام 2022.
التمارين
كانت "التمارين الأسبوعية" و"التمارين من أجل الصحة العقلية" من بين عمليات البحث الصحية الشائعة هذا العام.
التعامل مع المشاعر الصعبة
قد لا يكون من المستغرب أن يركز الكثير من الناس على التعامل مع المشاعر الصعبة بعيداً عن التوتر، لا سيما في ضوء الوباء العالمي المستمر، والمخاوف الاقتصادية، والتعديلات اليومية المرتبطة بالعودة إلى المدرسة وأماكن العمل.
فقد تساءل مستخدمو غوغل بشكل كبير عن "كيفية التعامل مع التوتر"، و"كيفية إيقاف نوبات الهلع"، و"كيفية علاج الاكتئاب"، وغيرها من المواضع.
المجلات والبودكاست والكتب
ومن بين المصطلحات الشائعة، تضمّنت عمليات البحث المزيد من الموارد حول الصحة العقلية، كالكتب والمدونات الصوتية وتقنيات كتابة المذكرات التي تهدف إلى تحسين رفاهية الإنسان وصحّته.
اطلب 988
كان رقم 988 من بين عمليات البحث المتعلقة بالصحة التي شهدت ارتفاعًا هذا العام.
وبحسب الدكتورة ميريام دلفين ريتمون، مديرة إدارة خدمات الصحة العقلية التابعة لوزارة الصحة الأميركية، إن الاتصال برقم 988 يضمن حصول الناس على المساعدة المطلوبة من أحد المسؤولين عن الأزمات.