بحسب "غوغل"... اليكم أبرز عمليات البحث المتعلقة بالصحة لعام 2022

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أصدرت شركة "غوغل" هذا الشهر قائمتها السنوية لأكثر المصطلحات بحثًا على مدار العام، تضمّنت أبرز ما كان مستخدمو الإنترنت في جميع أنحاء العالم مهتمين به وقلقين بشأنه.ويُعد محرك غوغل من أشهر محركات البحث على شبكة الإنترنت نسبةً لسهولة استخدامه وإمكانيته في توفير عدد كبير من النتائج لكل ما يمكن البحث عنه.اليكم فيما يلي، أبرز عمليات البحث المتعلقة بالصحة على "غوغل" في العام 2022.كانت "التمارين الأسبوعية" و"التمارين من أجل الصحة العقلية" من بين عمليات البحث الصحية الشائعة هذا العام.قد لا يكون من المستغرب أن يركز الكثير من الناس على التعامل مع المشاعر الصعبة بعيداً عن التوتر، لا سيما في ضوء الوباء العالمي المستمر، والمخاوف الاقتصادية، والتعديلات اليومية المرتبطة بالعودة إلى المدرسة وأماكن العمل.فقد تساءل مستخدمو غوغل بشكل كبير عن "كيفية التعامل مع التوتر"، و"كيفية إيقاف نوبات الهلع"، و"كيفية علاج الاكتئاب"، وغيرها من المواضع.