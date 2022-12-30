6 أمور صحيّة يمكنكم معرفتها من لون عيونكم

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يمكن لعيونكم أن تخبركم عن أنفسكم أكثر مما قد تتوقعوت. فقد يحدد لون العين خطر الإصابة بأمراض معينة.تعرفوا في ما يلي إلى أهم الأمور الصحّية التي يمكنكم معرفتها من لون عيونكم:- الأشخاص أصحاب العيون الداكنة هم أكثر عرضة للإصابة بإعتام عدسة العين: وجدت دراسة نشرت في المجلة الأميركية لطب العيون أن الأشخاص أصحاب العيون الداكنة معرضون لخطر الإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة 1.5 إلى 2.5 مرة أكثر من الآخرين.- البهاق أقل شيوعًا بين الأشخاص أصحاب العيون الزرقاء: وجدت مراجعة أجريت عام 2012 لبحوث البهاق المنشورة في مجلة Nature أن مرض المناعة الذاتية، الذي يتسبب في فقدان لون الجلد في البقع، كان أقل شيوعًا لدى الأشخاص أصحاب العيون الزرقاء.- الأشخاص أصحاب العيون الداكنة قد يكونون أكثر حساسية للكحول: إذا كنتم من أصحاب العيون السوداء أو البنية، فإنكم قد تشربون الكحول أقل من أصدقائكم أصحاب العيون الزرقاء أو الخضراء، وفقًا لدراسة أجريت عام 2001 نُشرت في مجلة Personalality and Individual Differences.- النساء صاحبات العيون الفاتحة يتحملن الألم بشكل أكبر: في بحث تمّ تقديمه في الاجتماع السنوي لجمعية الألم الأميركية لعام 2014، قدمت أستاذة التخدير إينا بيلفر، الحاصلة على درجة الدكتوراه، نتائج تشير إلى أن النساء صاحبات العيون الفاتحة قد يكون لديهن قدرة أعلى على تحمل الألم.- تغيير لون العين علامة على وجود خطأ ما: إذا لاحظتم احمرارًا في بياض عينيكم، فقد تكونون مصابين بحساسية غير مشخصة. وإذا تحوّل لون العينين إلى الأصفر، فقد يكون لديكم مشاكل في الكبد. أمّا إذا تغير لون عين واحدة من عينكم، فقد يكون ذلك علامة على أمراض وراثية مثل الورم العصبي الليفي، الذي يسبب أورام الأنسجة العصبية، أو متلازمة واردنبورغ، والتي عادة ما تتضمن الصمم وشحوب الجلد.- الأشخاص أصحاب العيون الفاتحة أكثر عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر: أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر بعد سن الخمسين هو الضمور البقعي المرتبط بالعمر أو AMD، وهو تلف جزء صغير من العين بالقرب من مركز الشبكية، مما يزيد من حدة بصركم. وتشير الدراسات الى أنه بالإضافة إلى التدخين والتاريخ العائلي للمرض، فإن وجود عيون فاتحة يزيد أيضًا من خطر الإصابة بـAMD.