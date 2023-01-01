حكة الأذن... ما هي أسبابها وطرق الوقاية منها؟

أسباب عديدة قد تؤدي الى شعور الشخص بحكة الأذن. ما هي؟
أسباب حكة الأذن:
- تراكم شمع الأذن
- التهابات الأذن الناتجة عن البكتيريا والفيروسات التي تسبب البرد والإنفلونزا.
- الحساسية نتيجة الرطوبة
- تنظيف الأذن الخاطئ
- الإصابة بالأكزيما أو الصدفية
طرق الوقاية من حكة الأذن:
يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تساعد الشخص على تجنّب الإصابة بحكة الأذن والوقاية منها. ما هي هذه الطرق؟
- تنظيف الجزء الخارجي من الأذن بانتظام باستخدام كرة من القطن وبعض الماء الدافئ والصابون.
- ارتداء سدادات الأذن عند السباحة
- اختيار مجوهرات الأذن بحذر
- تجنّب لمس الأذنين بأصابع غير نظيفة
- تنظيف سماعات الأذن بانتظام، وتقليل استخدامها قدر الإمكان.
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