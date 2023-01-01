حكة الأذن... ما هي أسبابها وطرق الوقاية منها؟

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أسباب عديدة قد تؤدي الى شعور الشخص بحكة الأذن. ما هي؟- تراكم شمع الأذن- التهابات الأذن الناتجة عن البكتيريا والفيروسات التي تسبب البرد والإنفلونزا.- الحساسية نتيجة الرطوبة- تنظيف الأذن الخاطئ- الإصابة بالأكزيما أو الصدفيةيمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تساعد الشخص على تجنّب الإصابة بحكة الأذن والوقاية منها. ما هي هذه الطرق؟- تنظيف الجزء الخارجي من الأذن بانتظام باستخدام كرة من القطن وبعض الماء الدافئ والصابون.- ارتداء سدادات الأذن عند السباحة- اختيار مجوهرات الأذن بحذر- تجنّب لمس الأذنين بأصابع غير نظيفة- تنظيف سماعات الأذن بانتظام، وتقليل استخدامها قدر الإمكان.