صحة
01 كانون الثاني 2023 - 08:48
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حكة الأذن... ما هي أسبابها وطرق الوقاية منها؟

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حكة الأذن... ما هي أسبابها وطرق الوقاية منها؟
Lebanon News
أسباب عديدة قد تؤدي الى شعور الشخص بحكة الأذن. ما هي؟

أسباب حكة الأذن:

- تراكم شمع الأذن
- التهابات الأذن الناتجة عن البكتيريا والفيروسات التي تسبب البرد والإنفلونزا.
- الحساسية نتيجة الرطوبة
- تنظيف الأذن الخاطئ
- الإصابة بالأكزيما أو الصدفية

طرق الوقاية من حكة الأذن:
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يمكن لبعض الخطوات البسيطة أن تساعد الشخص على تجنّب الإصابة بحكة الأذن والوقاية منها. ما هي هذه الطرق؟

- تنظيف الجزء الخارجي من الأذن بانتظام باستخدام كرة من القطن وبعض الماء الدافئ والصابون.
- ارتداء سدادات الأذن عند السباحة
- اختيار مجوهرات الأذن بحذر
- تجنّب لمس الأذنين بأصابع غير نظيفة
- تنظيف سماعات الأذن بانتظام، وتقليل استخدامها قدر الإمكان.

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