بعد موسم الأعياد والسهر... اتبعوا هذه النصائح لإعادة تنظيم ساعات نومكم!

الإعلان

من ضغوط العمل إلى المسؤوليات الشخصية، عوامل عديدة يمكن أن تؤثر على روتين نومكم. وإن كنتم تعانون هذه المشكلة، فقد حان الوقت لاتباع روتين صحي يعيد تنظيم ساعات نومكم.إليكم بعض النصائح لتحسين جودة النوم والحصول على ساعات الراحة التي تحتاجونها بعد موسم الأعياد والسهر:- تجنّبوا قيلولة النهار: للقيلولة العديد من المزايا، بما في ذلك تقليل التوتر والاسترخاء وإدارة التعب. ولكن إذا كان وقت غفوتكم طويلاً جدًا، فقد ينتهي بكم الأمر بالشعور بالدوار عند الاستيقاظ، وقد تواجهون صعوبة في النوم ليلًا. لذلك، حاولوا الابتعاد عن قيلولة بعد الظهر، وإذا لم تنجحوا، لا تجعلوا قيلولتكم تستغرق أكثر من 30 دقيقة.- اخفتوا الأضواء في غرفة النوم: قد تجعلكم الغرفة المضاءة جيدًا غير قادرين على النوم لأن دماغكم لا ينتج ما يكفي من الميلاتونين الذي يحفز على النوم. لذلك، حافظوا على غرفة نومكم مظلمة وهادئة بمجرد أن تتوجهوا إلى السرير، وأبعدوا الهواتف وسائر الأجهزة الإلكترونية عن السرير.- استمتعوا بأخذ حمام دافئ: يحسّن الاستحمام قبل النوم من نوعية النوم، بخاصة عند كبار السن. لذلك، وقبل ساعة من الذهاب إلى الفراش، استمتعوا بأخذ حمام دافئ.- استمعوا إلى الموسيقى: يؤدي الاستماع إلى الموسيقى قبل النوم إلى تحسين كفاءة النوم، وهذا يعني الحصول على مزيد من الراحة والاستيقاظ أقل. حاولوا الاستماع إلى الموسيقى الهادئة التي ستساعدكم على تقليل شعوركم بالتوتر.- اقرأوا كتابًا: أظهرت الدراسات أن القراءة تتطلب تحريك العينين باستمرار، الأمر الذي يرهق عضلات العين ويدفعكم إلى النوم. لذلك، تعزز القراءة النوم المريح وتساعدكم على تهدئة عقلكم ودرء القلق.- اشربوا حليب الكركم: يحتوي الحليب على أحماض أمينية تساعدكم على النوم. وإضافة الكركم عليه سيساعدكم في الحصول على نوم جيّد.- اغمسوا قدميكم في الماء الساخن: ضعوا قدميكم في حوض من الماء الدافئ لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل الذهاب إلى الفراش. هذه الخطوة تزيد من الشعور بالاسترخاء وتحفز الدورة الدموية، وبالتالي تسهّل النوم. ومع ذلك، اكتفوا في نقع القدمين مرة أو مرتين في الأسبوع فقط لأن القيام بذلك كل ليلة قد يتسبب في جفاف القدمين.