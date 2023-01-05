صحة
05 كانون الثاني 2023 - 10:09
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دراسة جديدة تكشف تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على "أدمغة المراهقين"

وجدت دراسة أن الاستخدام المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين يمكن أن يعيد تشكيل نمو الدماغ Lebanon, news ,lbci ,أخبار دماغ, استخدام متكرر, تأثير, وسائل تواصل اجتماعي, مراهقون,دراسة,وجدت دراسة أن الاستخدام المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين يمكن أن يعيد تشكيل نمو الدماغ
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دراسة جديدة تكشف تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على &quot;أدمغة المراهقين&quot;
Lebanon News
وجدت دراسة حديثة أجراها علماء النفس والأعصاب في جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأميركية أن الاستخدام المتكرر لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل المراهقين يمكن أن يعيد تشكيل نمو الدماغ.

وأظهرت الدراسة أن أولئك الذين تفقدوا منصات التواصل الاجتماعي بشكل متكرر، كانوا أكثر حساسية تجاه المكافآت والعقوبات الاجتماعية العامة.
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وقالت الدكتورة إيفا تيلزر، الأستاذة المساعدة في علم النفس وعلم الأعصاب والمشاركة في الدراسة ان "أدمغة المراهقين تمر بأكبر قدر من التطوير وإعادة التنظيم، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الطفولة، مما يجعلها أكثر عرضة للتأثيرات البيئية".

ولمساعدة المراهقين على توخي الحذر بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الدكتورة المتخصصة في علم النفس للأطفال والمراهقين، نيها تشودري: "أشجع الناس بشدة وبخاصة المراهقين على أخذ فترات راحة متكررة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة التفكير في مقدار الوقت الذي تقضيه على هذه المنصات".

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