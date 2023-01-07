لجسمٍ صحي... هذا هو الوقت المثالي للنوم!

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كشفت دراسة أجريت في جامعة جنوب الصين في هنغيانغ أن الرجال الذين ينامون في الساعة 11 مساءً أقل عرضةً للإصابة بارتفاع ضغط الدم. أمّا بالنسبة الى النساء، فإن الوقت المثالي للنوم هو منتصف الليل.ووجد الباحثون الذين أجروا الدراسة على أكثر من 14 ألف رجل وامرأة، أن أولئك الذين يلتزمون بمواعيد النوم هذه في معظم ليالي الأسبوع لديهم أدنى فرصة للإصابة بأمراض القلب.وتشير الدراسات إلى أن أنماط النوم غير المنتظمة هي أحد العوامل التي تؤدي الى ارتفاع ضغط الدم المسببة للنوبات القلبية.وبدورهم، قال الباحثون الذين أجروا الدراسة إن "النوم في أوقات أخرى قد يؤدي إلى انحراف ساعة الجسم الداخلية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم"، مؤكدين أن "مخاطر ارتفاع ضغط الدم تنخفض تدريجياً مع تأخير موعد النوم".ولفت الباحثون الى أن "النوم في أي وقت آخر يمكن أن يخل بساعة الجسم ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ''. وأضافوا: "مخاطر ارتفاع ضغط الدم تنخفض تدريجياً مع تأخير موعد النوم".وأكدت دراسات سابقة أن الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم ليلًا يمكن أن يساعد في منع ارتفاع ضغط الدم.