كيف يؤثر تناول الكثير من السكر على الجسم؟

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يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر بالعديد من الأمراض والمشاكل الصحية لأنه يسبب تغيرات كبيرة وسلبية في عمل أعضاء الجسم.فماذا يحدث لأعضاء الجسم عند تتناول الكثير من السكر؟- الدماغ: يؤدي تناول السكر إلى زيادة هائلة في مادة الدوبامين التي تبعث الشعور بالسعادة. ونظرًا لأن الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات لا تجعل الدماغ يطلق قدرًا كبيرًا من الدوبامين، يبدأ دماغكم في احتياج المزيد والمزيد من السكر للحصول على شعور السعادة نفسه. وهذا ما قد يسبب الإدمان على السكر وما يسمى بـ"الأكل العاطفي".- الأسنان: يسبب السكر تلف الأسنان وضعفها نظرًا لأن البكتيريا الموجودة في أسنانكم تعيش على أكل السكر العالق في الفم بعد تناول الحلويات.- المفاصل: تشير الدراسات إلى أن تناول السكر يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ما يزيد من آلام المفاصل.- البشرة: يرتبط السكر الزائد بالبروتينات في مجرى الدم وينتج جزيئات ضارة تسمى "AGEs" التي تسبب بدورها شيخوخة البشرة. وقد ثبت أن هذه الجزيئات تلحق الضرر بالكولاجين والإيلاستين في البشرة وتنتج التجاعيد والجلد المترهل.- الكبد: يتحول الفركتوز الموجود في السكر الى دهون تتراكم في الكبد، ما يسبب الالتهابات ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.- القلب: يؤثر الأنسولين الإضافي في مجرى الدم على الشرايين في أنحاء الجسم كافة. ويتسبب في التهاب جدرانها وزيادة سمكها عن المعتاد، مما يجهد قلبكم ويتلفه مع مرور الوقت. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى أمراض عدّة، مثل قصور القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.- البنكرياس: يضخ البنكرياس الأنسولين عند تناول السكر بشكل طبيعي. ولكن دخول كميات عالية من السكر الى الجسم قد يساهم في ارتفاع مستويات السكر في الدم الناتج عن توقف الاستجابة للأنسولين، مما يعرضكم لمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.- الكلى: تلعب الكلى دورًا مهمًا في تصفية الدم وبمجرد أن تصل مستويات السكر في الدم إلى كميّة معينة، تبدأ الكلى بإفراز السكر الزائد في البول، وهذا ما يمنعها من أداء وظيفتها في تصفية الدم من الفضلات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي.- وزن الجسم: تؤدي الكميات الزائدة من السكر إلى التهاب الخلايا الدهنية مما يؤدي إلى إطلاق مواد كيميائية تزيد من الوزن. وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يشربون المشروبات المحلاة بالسكر يميلون إلى زيادة وزنهم ويكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 من أولئك الذين لا يشربونها.