إليكم 5 أنواع من الأعشاب الفعالة لتقوية المناعة في الشتاء...

إليكم 5 أنواع من الأعشاب الفعالة لتقوية المناعة في الشتاء

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LBCI News Lebanon

بمجرد حلول فصل الشتاء، قد يصاب الكثير من الناس بنزلة برد شديدة تبقيهم فترات طويلة في المنزل. لذلك، ننصحكم باستهلاك مجموعة من الأعشاب التي تقلل من الإصابة بالأمراض وتقوي جهاز المناعة لديكم.

إليكم 5 أنواع من الأعشاب الفعالة لتقوية المناعة في الشتاء والبقاء بصحّة جيّدة:

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عرق السوس: يستخدم عرق السوس كدواء للتخفيف من آلام الحلق ومعالجة مشاكل الجلد. وهو يساعد في علاج الربو وأمراض الجهاز التنفسي ويحسن الهضم ويعزز المناعة لمساعدة الجسم على محاربة أمراض الشتاء.

النعناع: يحتوي النعناع على فيتامين أ ومضادات الأكسدة مما يساعد في علاج الصداع الناتج عن نزلات البرد وحتى علاج الربو. كما انه يستخدم في صنع الشاي الذي يسمح بتجنّب عسر الهضم.

البقدونس: تحتوي عشبة البقدونس على كميّة جيدة من الحديد والفيتامينات. كما أنّها تتمتّع بخصائص عدّة مضادة للالتهابات وتساعد في التخلص من السموم والتعب.

الزعتر: يتمتع الزعتر بخصائص مطهرة وقوية. ويمكن استخدامه لعلاج التهابات الصدر والحنجرة الشائعة جدًا في فصل الشتاء.

الريحان: تساعد عشبة الريحان في الحفاظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية وفي تعزيز عملية التنفس الصحيحة وتسريع عملية الهضم. وتحتوي أوراق الريحان على زيوت طيارة ومضادات أكسدة يمكنها محاربة الفيروسات والالتهابات والحساسية.