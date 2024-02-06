Najib Mikati urges donor countries to reconsider funding for UNRWA

دعا رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي الدول المانحة الى اعادة النظر في موضوع وقف تمويل "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الاونروا)، لان التمويل يشكل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم فرضا.
كما دعا الدول المانحة" الى النظر في وضع الاونروا… pic.twitter.com/tUgjW0nhTm
— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) February 6, 2024
دعا رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي الدول المانحة الى اعادة النظر في موضوع وقف تمويل "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الاونروا)، لان التمويل يشكل حاجة ملحة وضرورية لقضية لم يخترها الفلسطينيون بل فرضت عليهم فرضا.
كما دعا الدول المانحة" الى النظر في وضع الاونروا… pic.twitter.com/tUgjW0nhTm