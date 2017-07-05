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05 تموز 2017
05/07/2017 09:49:49
الحكومة اجلت البحث بملف النزوح حماية لإستمراريتها ولأنو ملف اشكالي بحسب الرئيس الحريري. اذا النزوح هالقد بيشكل ازمة شاركونا اقتراحاتكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ "مين_بيفاوض_بشار"
الحكومة اجلت البحث بملف النزوح حماية لإستمراريتها ولأنو ملف اشكالي بحسب الرئيس الحريري. اذا النزوح هالقد بيشكل ازمة شاركونا اقتراحاتكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ "مين_بيفاوض_بشار"
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LBCI News Lebanon
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