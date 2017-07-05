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05 تموز 2017
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الحكومة اجلت البحث بملف النزوح حماية لإستمراريتها ولأنو ملف اشكالي بحسب الرئيس الحريري. اذا النزوح هالقد بيشكل ازمة شاركونا اقتراحاتكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ "مين_بيفاوض_بشار"

الحكومة اجلت البحث بملف النزوح حماية لإستمراريتها ولأنو ملف اشكالي بحسب الرئيس الحريري. اذا النزوح هالقد بيشكل ازمة شاركونا اقتراحاتكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ "مين_بيفاوض_بشار" Lebanon, news ,lbci ,أخبار النزوح,بملف,البحث,اجلت,الحكومة,
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الحكومة اجلت البحث بملف النزوح حماية لإستمراريتها ولأنو ملف اشكالي بحسب الرئيس الحريري. اذا النزوح هالقد بيشكل ازمة شاركونا اقتراحاتكم بفيديو او كتابة على هاشتاغ &quot;مين_بيفاوض_بشار&quot;
 
 
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