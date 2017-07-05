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05 تموز 2017
05/07/2017 11:00:22
وفد المعارضة السورية في أستانا: رفضنا تحويل وقف اطلاق النار الى اتفاقين منفصلين في شمال سوريا وجنوبها لأن ذلك يشكل خطرا على وحدة المعارضة
وفد المعارضة السورية في أستانا: رفضنا تحويل وقف اطلاق النار الى اتفاقين منفصلين في شمال سوريا وجنوبها لأن ذلك يشكل خطرا على وحدة المعارضة
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LBCI News Lebanon
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