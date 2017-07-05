آخر الأخبار
05 تموز 2017
Back

البيت الأبيض: ترامب ناقش مع السيسي تهديد كوريا الشمالية وشدد على الحاجة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن

البيت الأبيض: ترامب ناقش مع السيسي تهديد كوريا الشمالية وشدد على الحاجة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن Lebanon, news ,lbci ,أخبار ناقش,ترامب,الأبيض,البيت,
episodes
البيت الأبيض: ترامب ناقش مع السيسي تهديد كوريا الشمالية وشدد على الحاجة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً