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05 تموز 2017
05/07/2017 11:06:04
البيت الأبيض: ترامب ناقش مع السيسي تهديد كوريا الشمالية وشدد على الحاجة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن
البيت الأبيض: ترامب ناقش مع السيسي تهديد كوريا الشمالية وشدد على الحاجة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن
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LBCI News Lebanon
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